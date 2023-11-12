كوريا الشمالية: «واقع جديد» لعلاقة بيونغيانغ وموسكو

المصدر: عواصم - وكالات

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رفضت كوريا الشمالية، الانتقادات الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن التعاون العسكري للبلاد مع روسيا. وقالت إن على واشنطن التعوّد على «الواقع الجديد» للعلاقة بين بيونغيانغ وموسكو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغيانغ في بيان، أمس، أن بلينكن أعرب عما وصفته بـ«مخاوف» لا أساس لها للعلاقة بين بيونغيانغ وموسكو، بحسب ما أوردته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

ووصف البيان تصريحات بلينكن بأنها غير مسؤولة، واستفزازية، وتصعد التوتر السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ولا تخفف «مخاوف أمريكا».

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن السبيل الوحيد لتخفيف القلق الأمريكي هو أن تتخلى واشنطن عن «سياستها العدائية تجاه الدولتين، وعن عقلية الحرب الباردة» وأن تسحب «استفزازاتها السياسية وتهديداتها العسكرية وضغوطها الاستراتيجية» على كوريا الشمالية وروسيا.

وكان بلينكن حذر روسيا من نقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية، وهو ما من شأنه أن يمثل انتهاكاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بلينكن لصحافيين في سيئول، إنه ونظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، بحثا «الإجراءات الإضافية التي من الممكن أن تتخذها بلادنا مع الشركاء، لزيادة الضغط على موسكو لكي لا تنقل التكنولوجيا العسكرية» إلى بيونغيانغ.

ولكن الوزير الأمريكي لم يتطرق إلى أي تفاصيل بشأن المدى الذي قد تصل إليه الإجراءات الجديدة ضد روسيا.

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