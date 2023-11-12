إسرائيل تتوعد «حزب الله»

المصدر: عواصم - وكالات

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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، «حزب الله» اللبناني، باعتباره حليفاً لحركة «حماس» ، بأن بيروت يمكن أن تلقى المصير نفسه لقطاع غزة إذا ما جرّ «حزب الله» لبنان إلى حرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، إن «حزب الله» يقترب من «ارتكاب خطأ كبير».

جولة جاء حديث يوآف غالانت خلال جولة على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، حيث التقى عناصر «الفرقة 91» في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: «يجر «حزب الله» لبنان إلى حرب قد تندلع، وهو يرتكب الأخطاء، وإذا ارتكب هذه الأخطاء هنا، فمن سيدفع الثمن أولاً هم مواطنو لبنان، وما نقوم به في غزة نعرف كيف نكرره في بيروت».

وتابع: «طيارونا يجلسون داخل قمرات الطائرات المستعدة للتوجه للشمال، لدينا كل ما يلزم لنفعل نفس ما نقوم به في الجنوب. سلاح الطيران قوته هائلة، ونحن لم نستخدم عشرة في المئة من تلك القوة في غزة».

أسلحة جديدة في المقابل، أعلن «حزب الله» أن مقاتليه بدأوا خلال الأيام الماضية باستخدام أسلحة جديدة ضد إسرائيل من جنوبي لبنان، عدا عن إرسال مسيّرات استطلاع إلى مناطق في عمقها.

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