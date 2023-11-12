كانوا يعانون حروقاً بالغة وأعراض تسمم.. إنقاذ 128 مهاجراً من الموت قبالة ليبيا

المصدر: أ ف ب

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أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها منظمة "إس أو إس المتوسط" 128 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في ثلاث عمليات بين الجمعة والسبت قبالة ليبيا، وفق ما أعلنت المنظمة غير الحكومية التي مقرها في مرسيليا بجنوب فرنسا.

وطلبت منها السلطات الإيطالية لاحقا التوجه إلى ميناء أورتونا الواقع في وسط البلاد على ساحل البحر الأدرياتيكي لإنزال الناجين، وذلك رغم استياء المنظمة التي انتقدت هذا الخيار "البعيد".

وقالت في بيان إن المهاجرين "عليهم أن يتحملوا (في حال مماثلة) ثلاثة أيام إضافية من الإبحار غير المفيد ليصلوا في نهاية المطاف إلى مكان آمن".

ليل الجمعة السبت، نفذت السفينة عمليتي إنقاذ "إثر تلقيها بلاغا عبر رقم هاتفي يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات خلال عبورهم البحر المتوسط، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية".

وأنقذ فريق السفينة أولا 33 شخصا كانوا يستقلون زورقا "غير صالح للإبحار"، ولم يكن أي منهم مزودا سترة نجاة.

وبعد أربع ساعات، جرى إنقاذ 34 آخرين على زورق مماثل.

وقالت المنظمة إن "الناجين كانوا يعانون حروقا بالغة نجمت عن الوقود وأظهروا أعراض تسمم. وقد انهار أحدهم بعيد صعوده على متن أوشن فايكينغ".

وبعد ظهر السبت، إثر إشارة تلقتها سفينة صيد، تولت السفينة إنقاذ 61 شخصا بينهم ثلاث نساء وطفلان، من زورق خشبي كانوا يستقلونه في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وأنقذت "إس أو إس المتوسط" أكثر من 39 ألف شخص في البحر المتوسط منذ 2016، وخصوصا في القطاع الأوسط من البحر والذي يشكل طريق الهجرة الأخطر في العالم.

ومنذ يناير 2023، اعتبر 2468 مهاجرا في عداد المفقودين بعدما حاولوا عبور المتوسط سعيا لبلوغ أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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