حدث وتاريخ.. 12 نوفمبر 1948 صدور حكم بالإعدام على رئيس الوزراء الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، الجنرال هيديكي توغو. 1982 يوري أندروبوف يخلف ليونيد بريجنيف في رئاسة الحزب الشيوعي والاتحاد السوفييتي. 2001 «طالبان» تنسحب من كابل قبل وصول قوات التحالف الشمالي أثناء الحرب الأمريكية على أفغانستان. 2006 أوسيتيا الجنوبية تجري استفتاء شعبياً حول الاستقلال عن جورجيا، وكانت نتيجته الموافقة. صورة التاريخ: 12 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App