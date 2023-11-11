بعد هدوء نسبي.. أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ استهدف كييف

المصدر: أ ف ب

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أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت صاروخاً استهدف كييف، اليوم، بعد شهرين من الهدوء النسبي في العاصمة، ولم يسفر القصف عن إصابات، فيما تعرَّضت المناطق القريبة من خط الجبهة لسلسلة هجمات روسية.

وتزامنت الضربات مع الذكرى الأولى لتحرير الجيش الأوكراني مدينة خيرسونظت ويشكل هذا التحرير أهم تطور على جبهة الهجوم الأوكراني المضاد، الذي يصطدم مذَّاك بالدفاعات الروسية الحصينة.

وحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الروح «البطولية» للمدينة التي باتت «مرادفاً للأمل».

وأضاف: «هذا العام انتقمت روسيا من تحرير خيرسون ومدن أخرى محررة، بالقصف يومي».

وأكد أن نحو 40 مسيرة وصاروخاً استهدفت أوكرانيا بين مساء أمس وصباح اليوم.

وأكدت السلطات المحلية إسقاط أحد هذه الصواريخ، صباح اليوم، وأنه كان يستهدف كييف.

وتستعد أوكرانيا لتجدّد الهجوم الجوي الروسي هذا الشتاء، بعد أن استهدفت ضربات منهجية العام الماضي شبكة الطاقة الأوكرانية، ما حرم آلاف الأشخاص من التدفئة أو الكهرباء، في ظل درجات حرارة منخفضة جدًا لفترات طويلة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كييف، سيرغي بوبكو: «بعد توقف طويل دام 52 يوماً، جدّد العدو هجماته الصاروخية على كييف».

وأضاف أن القوات الروسية شنّت هجوماً صاروخياً على العاصمة صباح اليوم.

وسمع مراسلون وسط كييف دوي انفجارين قويين صباح اليوم، ورأوا خطوطاً في السماء فجراً. وانطلقت صفارات الإنذار بعيد ذلك، ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار في العاصمة الأوكرانية.

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