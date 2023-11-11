بيونغ يانغ: تصريحات بلينكن بشأن تقاربنا مع موسكو "غير مسؤولة واستفزازية"

المصدر: أ ف ب

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دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، السبت، تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة" في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال زيارة لسيول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا"، حاضاً بكين، الحليف الرئيس لبيونغ يانغ، على استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.

ودانت بيونغ يانغ، السبت، تصريحات بلينكن ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية". وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

تخضع كل من روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتين التاريخيتين، لعقوبات دولية، الأولى بسبب غزوها أوكرانيا، والثانية بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية المحظورة.

ويعد تعاونهما العسكري المتنامي مصدر قلق لأوكرانيا وحلفائها، خصوصا بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى الشرق الروسي.

وفقاً لسيول، زودت كوريا الشمالية روسيا أكثر من مليون قذيفة مدفعية لحربها في أوكرانيا، وتلقت بالمقابل مشورة فنية لأقمارها الصناعية.

وقالت بيونغ يانغ السبت: "بغض النظر عما يقوله الآخرون، فإن العلاقات الودية والتعاونية بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا... ستتعزز باستمرار".

وبعد زيارة بلينكن هذا الأسبوع، يُتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الكوري الجنوبي الاثنين في سيول، في وقت تكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي.

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