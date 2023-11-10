بوتين يقوم بزيارة مفاجئة إلى المقر العام العسكري للعملية الجارية في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة ليل الخميس الجمعة إلى المقر العام للجيش الروسي الذي يشرف على العملية في أوكرانيا في روستوف-أون-دون (جنوب).

وهذه هي الزيارة الثانية للرئيس الروسي إلى روستوف في أقل من شهر.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين "زار المقر العام للقوات المسلحة الروسية في روستوف-أون- دون، بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى كازاخستان" حيث أمضى يوم الخميس.

ورافق الرئيس الروسي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا فاليري غيراسيموف، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أن بوتين استعرض معدات عسكرية جديدة واستمع إلى تقارير حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان فلاديمير بوتين زار روستوف-أون- دون نهاية أكتوبر للبحث مع المسؤولين العسكريين في الهجوم الروسي.

وأصبحت روستوف-أون- دون القريبة من أوكرانيا مركزا لعمليات القوات الروسية في الهجوم على هذه الجمهورية السوفييتية السابقة المجاورة لروسيا.

وكان بوتين زار المقر العام العسكري في هذه المدينة في أغسطس ومارس.

وكانت المدينة شهدت في يونيو تمرد مرتزقة فاغنر الذين استولوا لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل وضع حد لتحركهم.

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