تقدم الديمقراطيين يرفع حظوظ بايدن في الانتخابات المقبلة

المصدر: واشنطن ـ وكالات

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حقق الحزب الديمقراطي، بزعامة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتصارات في عدة ولايات، شهدت ليل أول من أمس انتخابات محلية، ما يعطي انطباعاً أولياً حول التوجه العام الذي تسير عليه الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما أن بعض تلك الانتصارات كانت في ولايات ذات توجه جمهوري.

وأعيد انتخاب الحاكم الديمقراطي، آندي بشير في ولاية كنتاكي، ذات الميول الجمهورية، وفي فيرجينيا، وجه الناخبون ضربة للحاكم الجمهوري، جلين يونكين، حيث استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس التشريعي للولاية، كما حققوا نتائج إيجابية في ولاية بنسلفانيا.

وصوت الناخبون في بنسلفانيا لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا بالولاية لصالح الديمقراطي، دانيال مكافري، ليتغلب على الجمهورية، كارولين كارلوتشيو.

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