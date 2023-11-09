أستراليا تشهد أكبر انقطاع للاتصالات في تاريخها

المصدر: سيدني - وكالات

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أدى انقطاع كامل لخدمات شركة «أوبتوس» للاتصالات في أستراليا، وهي ثاني أكبر مقدم لخدمات الهاتف الجوال في البلاد، إلى تعطل الخدمة لدى أكثر من 10 ملايين مستخدم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه منذ الساعات الأولى من صباح أمس، لم يتمكن العملاء في أنحاء البلاد من إجراء المكالمات أو الاتصال بالإنترنت.

وأفاد تقرير لمحطة «نيوز 9» الإخبارية، بأن العطل يعد أكبر انقطاع للاتصالات في تاريخ البلاد.

ومن جانبها، قالت الشركة في بيان لها نشرته عند منتصف نهار أمس، إنه من المرجح أن يستغرق استعادة عمل الشبكة ساعات. وقالت كيلي باير روزمارين، المديرة الإدارية لشركة «أوبتوس»، لمحطة «2 جي بي» الإذاعية في سيدني، إن «الخبر السار هو أننا لدينا سبيل لاستعادة الشبكة بأكملها.

ولذلك فإننا نطرح الأمر بصورة تدريجية بينما نتحدث». وأضافت: «إنه أمر نادر الحدوث، وبمجرد أن نتوصل إلى ما حدث بالضبط، سنتقدم بالتفاصيل». ولم يتضح بعد سبب حدوث الانقطاع، إلا أن السلطات استبعدت أن يكون هجوماً إلكترونياً.

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