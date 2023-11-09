الصين: مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع أمريكا

المصدر: بكين ـ وكالات

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أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة «على كل المستويات»، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني، هان جينغ، أمس، قبل أيام على قمة متوقعة، الأسبوع المقبل، بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو.

وقال جينغ، خلال «منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد» في سنغافورة، إن اللقاءات رفيعة المستوى التي جرت، خلال الأشهر الماضية، بين مسؤولين من بكين وواشنطن، بعثت «إشارات إيجابية» بشأن تحسن العلاقات الثنائية.

وأضاف: «مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدماً بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الخلافات والاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك».

هذا، وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوياتها، الأعوام الماضية، في ظل خلافات على قضايا عدة، منها:

القيود على الصادرات، وحقوق الإنسان، والأمن القومي، إلا أن الجانبين أظهرا استعداداً، أخيراً، للعمل على ردم هوة الخلافات الحادة، فيما زار الصين عدد من المسؤولين الأمريكيين، العام الجاري؛ لتعزيز التواصل، بينما أفاد بايدن بأنه يتوقع عقد لقاء قمة، وإجراء مباحثات «بنّاءة» مع شي، على هامش قمة في سان فرنسيسكو، الأسبوع المقبل، في حين لم تؤكد بكين بعد هذا اللقاء.

إلى ذلك، جدد جينغ، تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بماهية العلاقات الصينية الأمريكية. وقال: «العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معاً».

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