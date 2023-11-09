14 هجوماً روسياً على مناطق في دونيتسك

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن قوات الدفاع تصدت، في آخر 24 ساعة، إلى 14 هجوماً روسياً بالقرب من مناطق ستيبوف، وأفديفكا، وتونينكي، وبيرفومايسكي، في إقليم دونيتسك، فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، حسبما ذكر حاكم المنطقة، دينيس بوشيلين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان صحافي، نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم»: صدت قوات الدفاع 14 هجوماً روسياً بالقرب من ستيبوف، وأفديفكا، وتونينكي، وبيرفومايسكي، في إقليم دونيتسك.

وأضاف البيان إن نحو 45 اشتباكاً قتالياً وقعت على الجبهة خلال 24 ساعة، أمس، فيما وجّه الروس 6 ضربات صاروخية، وشنّوا 50 غارة جوية، وفتحوا النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 64 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

وتابع البيان، إنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني، والبنية التحتية للموانئ والسيارات، وغيرها من البنية التحتية المدنية، في حين تأثرت أكثر من 80 بلدة بضربات المدفعية الروسية في مناطق تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، ولوهانسك، ودونيتسك، وزابوروجيا، وخيرسون.

وبينما قصفت روسيا مدينة نيكوبول الجنوبية، قال حاكم منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الجانب الأوكراني ضرب 4 أهداف في مدينة دونيتسك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة «هيمارس».

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