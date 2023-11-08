روسيا تسقط مسيّرات فوق «الأسود» و«القرم»

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت ما مجموعه 17 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في وقت مبكر أمس فوق البحر الأسود، وشبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة في تطبيق «تيليغرام» إن تسع طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية ثماني مسيرات.

وكان حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، الذي عينته روسيا، قال في وقت سابق إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه فترة وجيزة.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. ولم تعلق أوكرانيا حتى الآن، ولكن كييف كثفت هجماتها في الأشهر القليلة الماضية على البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في سنة 2014.

إلى ذلك، قتل الميجر جينادي تشاستياكوف مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في انفجار فيما وصفه وزير الداخلية إيهور كليمينكو بأنه حادث.

وقال كليمينكو إن تشاستياكوف عاد إلى المنزل ومعه هدايا عيد ميلاد من زملائه، ومن ذلك صندوق من القنابل اليدوية المصنعة في الغرب كان يعرضه لابنه.

وكتب كليمينكو عن الحادث في تيليغرام «أخذ الابن القنبلة من يده (والده) أولاً وبدأ لف الحلقة ثم أخذ الأب القنبلة اليدوية من الطفل وسحب الحلقة ما تسبب في انفجار مأساوي». وقال كليمينكو إنه تم التعرف إلى هوية زميله الذي قدم الهدية، وتم العثور على قنبلتين يدويتين أخريين من هذا النوع في مكتبه مع بدء التحقيق.

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