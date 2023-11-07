ماذا قال زيلينسكي حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا العام المقبل؟

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن "الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات"، في خضم جدل بين قادة البلاد حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية مقررة أصلا العام المقبل.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نقرر ان الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا. اعتقد أن الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات".

واضاف "علينا أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات او أولويات أخرى".

وشدد زيلينسكي مساء الاثنين على أن "لا مكان للنزاعات".

وتابع "ندرك جميعا اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تماما إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة".

والجمعة الفائت، اعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أن "الرئيس الاوكراني يدرس (موضوع الانتخابات) ويقيم الايجابيات والسلبيات"، لافتا الى أن الانتخابات تطرح على السلطات تحديات غير مسبوقة.

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