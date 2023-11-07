جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل لـ«التشاور»

المصدر: جوهانسبرغ - أ.ف.ب

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أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، أمس، استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور و«التعبير» عن «قلقها» على خلفية الوضع الحالي في المنطقة.

وقالت الوزيرة المكلفة للشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني إن «حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور»، لكنها أكدت «خيبة أمل» بريتوريا مع «استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والعيادات» في قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أنه «إجراء عادي يُتّخذ عندما يكون الوضع مثيراً للقلق». وسيقدم الدبلوماسيون «إحاطة كاملة» عن الوضع للحكومة التي ستقرر بعد ذلك ما إذا كان يمكنها المساعدة أو ما إذا كان «يمكن الحفاظ على علاقة مستمرة فعلاً».

وقالت باندور «نحن، كما تعلمون، نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقاباً جماعياً». وأضافت «رأينا أن من المهم التعبير عن قلق جنوب أفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل» للأعمال العسكرية.

وقالت الوزيرة نتشافيني «لا يمكن التسامح مع إبادة جماعية أمام أنظار المجتمع الدولي. حدوث محرقة جديدة في تاريخ البشرية أمر غير مقبول». كما انتقدت مواقف اتخذها السفير الإسرائيلي لدى جنوب أفريقيا، مستنكرة «تصريحاته المسيئة حيال من يعارضون الفظائع والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية».

وأوضحت أنه من المنتظر أن تتخذ وزارة الخارجية قراراً بهذا الشأن قريباً.

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