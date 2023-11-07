ثلوج في الصين وتعطل الرحلات الجوية

المصدر: بكين - وكالات

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف الثلجية التي ضربت شمال الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أمس، أنه بحسب التنبؤات الجوية، من المتوقع أن تشهد مدن عديدة في الشمال تساقط ثلوج كثيفة، مع هطول تراكمي يتراوح بين 20 ملم إلى 40 ملم، كما من المتوقع أن تتجاوز كمية الثلوج التراكمية في بعض أجزاء المقاطعة 40 ملم.

إلغاء رحلات

كما ألغت السلطات الصينية، مئات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس جراء العواصف الثلجية وحذرت المواطنين من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحثتهم على البقاء داخل المنازل، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف الثلجية في عدة مدن.

كما بدأت السلطات الإعداد لتوفير خدمات التدفئة في وقت أبكر من المعتاد نظراً للتغير المفاجئ في أحوال الطقس.

وأُلغيت 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت الحكومة أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى التجمد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق شمال شرق البلاد انخفاض الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية أو أقل من درجة التجمد مع تحرك الهواء البارد شرقاً وجنوباً.

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