لقاء أسترالي صيني لتحسين العلاقات

المصدر: بكين - وكالات

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قال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، إن العلاقات المستقرة بين الصين وأستراليا تخدم مصالح كلا البلدين وعلى الجانبين توسيع أطر التعاون بينهما، في إشارة لاستعداد بكين لتجاوز التوترات الأخيرة.

وقال شي لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وهو أول زعيم أسترالي يزور بكين منذ عام 2016، إنه يتعين على الصين وأستراليا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينما تعملان على بناء التفاهم المتبادل والثقة.

وحسب ما نقلته قناة «سي سي تي في» الصينية، أكد «شي» أن الصين وأستراليا «ليس بينهما أي مشكلة أو نزاع تاريخي أو تضارب جوهري في المصالح، ويمكنهما أن تصبحا شريكتين تجمعهما الثقة المتبادلة».

وأضاف: «بكين تأمل في تطوير إمكانات اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأستراليا وتوسيع التعاون في مجالات جديدة بما فيها تغير المناخ والاقتصاد الأخضر».

وتابع: «بفضل الجهود التي بذلها الجانبان، استأنفت الصين وأستراليا التبادلات في مجالات مختلفة وعادتا إلى المسار الصحيح لتحسين العلاقات وتطويرها»، منوهاً بسعي بكين لدعم تعزيز صمود النمو لدول جنوب المحيط الهادئ ومواجهة التحديات، بما في ذلك تغير المناخ وحماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بانفتاح وتسامح.

والتقى الزعيمان في بكين خلال زيارة يجريها «ألبانيزي» للصين تستمر لـ4 أيام، في خطوة تدل على تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر، الذي أدى إلى تراجع التجارة بمليارات الدولارات.

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