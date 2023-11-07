هجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل وتضرر 20 مبنى سكنياً ومتحف فني، وفق رواية كييف، فيما أعلنت موسكو صد هجمات أوكرانية جنوبي باخموت.

وقالت القوات الأوكرانية إنها تنفّذ «عمليات هجومية» في جنوبي مدينة باخموت، التي سيطرت عليها روسيا في مايو الماضي.

وذكرت كييف أن 400 «اشتباك» فردي وقع خلال الأيام السبعة الماضية، وأن روسيا تواصل هجومها على أفدييفكا، في شرقي دونيتسك.

وتحدث الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، عن هجمات روسية قرب قرية روبوتين التي قالت أوكرانيا إنها سيطرت عليها في وقت سابق، في منطقة زابوريجيا في جنوبي البلاد، بينما نفت روسيا ذلك.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 15 طائرة مسيّرة وصاروخاً موجهاً.

مواقع جديدة

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طائرات حربية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة.وأضاف بيان للوزارة أنه تم تدمير 23 طائرة أوكرانية، من دون طيار، في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة زابوروجيه. وتابع البيان: «على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة «الغرب» التابعة للقوات الروسية، 6 هجمات في مناطق تيمكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف».

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن القوات الروسية «تواصل دفاعها بشكل نشط، ما يلحق أضراراً فعالة بكييف»، وإن «الوحدات الروسية تتقدم وتحتل مواقع أكثر فائدة».

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