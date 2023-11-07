حدث وتاريخ.. 07 نوفمبر 1492 «نيزك أنسيشيم» يضرب الأرض وقت الظهر في حقل قمح خارج الألزاس في فرنسا. 1949 ملك مصر فاروق الأول يصدر قراراً بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. 1983 الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا هي الأولى لرئيس جزائري منذ الاستقلال. 1990 انتخاب ماري روبنسون رئيسة لجمهورية إيرلندا، لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة فيها. صورة التاريخ: 07 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App