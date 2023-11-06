ترامب أمام المحكمة في قضية تهدد إمبراطوريته العقارية

المصدر: أ ف ب

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مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام محكمة نيويورك، للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكّل خطراً كبيراً على إمبراطوريته العقارية، وهي الأولى في سلسلة جلسات في محاكمات عدة تعترض طريقه في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

ووصل الملياردير، البالغ 77 عاماً، (15,00 ت غ) إلى قصر العدل في مانهاتن للإدلاء بإفادته أمام القاضي آرثر إنغورون.

وقال ترامب، أمام حشد من المصورين والصحافيين: «إنه وضع حزين جداً لبلادنا، هذا يحصل عادة في دول من العالم الثالث»، حاملاً على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

وقبل وصول ترامب، أكدت جيمس، متوجهةً إلى الصحافيين، أن المدّعى عليه «أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها».

وقالت: «إنني واثقة قبل مثوله أنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء، لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام، والأرقام لا تكذب».

وهاجم ترامب مراراً المدعية العامة الديمقراطية، كما حمل على القاضي الذي وصفه بأنه «مختل» و«حاقد» و«مارق».

ورد القاضي، البالغ 74 عاماً، على هجمات ترامب وتصريحاته بفرض غرامتين عليه، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار، والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك قبل بضعة أيام. وبعد أداء اليمين، سيستجوبه أحد مساعدي المدعية العامة.

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