تنديد واسع بتهديد وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ «النووي»

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

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غضبت إسرائيل من دعوة وزير التراث عميحاي إلياهو لضرب غزة بقنبلة نووية، حيث تلحق الحرب خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين، حيث أصبح عدد من لقوا حتفهم، حتى أمس، على عتبة العشرة آلاف فلسطيني، بينهم 4808 أطفال، في حين تستمر العملية البرية لليوم التاسع على التوالي.

وفي خلفية غضب المسؤولين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتمد سياسة «الغموض البناء»، ولم يسبق أن اعترف أو ألمح مسؤول إسرائيلي بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

وعاقب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الوزير الياهو، حيث قال مكتب، في بيان، إن مشاركة إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء علقت «حتى إشعار آخر». وينتمي إلياهو إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية.

وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي «هذا هو أحد السبل». وتصدرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية، كما اعتبرها مسؤول أمريكي «مرفوضة».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات إلياهو. واعتبرت، في بيان، هذه التصريحات «إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.. وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر منصة «X»، إن «تصريحات الوزير الإسرائيلي إلياهو العنصري كاشفة. فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاحاً نووياً وهو السر الذي يعرفه الجميع.. لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن «التصريحات الخطيرة لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، هي دعوة إلى الإبادة الجماعية»، مشدداً على أنها «تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على قطاع غزة واستهتاره بأرواح الأبرياء».

وطالب الأمين العام للمجلس بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على «هذا التهديد المتهور». وأدانت المملكة العربية السعودية، بـ «أشد العبارات» «التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية». وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية «واضح أن هذا تصريح مرفوض ورئيس الوزراء (نتانياهو) أوضح تماماً أن (إلياهو) لا يتحدث نيابة عن الحكومة».

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