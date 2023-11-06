تجربة روسية.. صاروخ عابر للقارات من غواصة نووية

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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نفذت الغواصة الروسية الجديدة «الإمبراطور ألكسندر الثالث» التي تعمل بالطاقة النووية، تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا الباليستي من البحر الأبيض، وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت التصدي لهجوم صاروخي أوكراني على حوض للسفن في شبه جزيرة القرم، بينما وصف الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية بأنها على مسافة «صفر».

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا».

وبحسب الدفاع الروسية، فإن الغواصة أطلقت الصاروخ من موقع تحت الماء، ووصل إلى هدفه في الوقت المحدد.

وهذه أول تجربة من نوعها منذ حوالي عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قانوناً يلغي مصادقة موسكو على المعاهدة.

وكانت موسكو علقت في فبراير مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.

«نقطة الصفر»

ووصف الكرملين أمس، العلاقات الروسية الأمريكية بأنها وصلت «نقطة الصفر». ونقلت «سبوتنيك» عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى الصفر وحتى أقل من الصفر، ومع ذلك، بما أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار العالمي والاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى، فلا بدّ من استئناف الحوار مع مرور الوقت.

وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا لتمكين الاتصالات على أعلى مستوى. وقال رداً على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها إجراء اتصالات بين رئيسي روسيا وأمريكا: «أولاً، يجب أن يكون ذلك برغبة متبادلة، واستعداد متبادل، ويجب تهيئة ظروف معينة».

جبهة أوكرانيا

في الغضون، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الليفتانت جنرال ميكولا اوليشوك عبر قناته على تطبيق «تليغرام»، أمس، إن صاروخاً أوكرانياً أصاب سفينة بحرية روسية جديدة بميناء كيرش في شبه جزيرة القرم. وكان أوليشوك نشر في وقت سابق مقطع فيديو يظهر الهجوم، لكن لم يتضح من الفيديو ما إذا قد تم ضرب السفينة بالفعل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن حوض السفن تعرض لهجوم صاروخي السبت. وأضافت نقلاً عن وزارة الدفاع، التي أكدت تضرر سفينة، أنه من بين 15 صاروخاً استهدفت حوض السفن، أسقطت الدفاعات الجوية 13 صاروخاً مضاداً للسفن من نوع «ستورم شادو» و«نبتون»، كما أسقطت 17 طائرة من دون طيار.

تدمير مستودعات

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية دمرت مستودعات للأسلحة في كل من مطاري دنيبر وميرغورود التابعين للقوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن الطيران الروسي قصف 133 موقعاً تابعاً للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك مستودعات للصواريخ الجوية في دنيبروبيتروفسك.

كما تم تدمير مستودع للأسلحة تابع للقوات الأوكرانية في مطار دنيبر، ومعدات للطيران في مطار ميرغورود.

وأعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 285 جندياً ومركبتين مدرعتين وست سيارات عسكرية في زابوروجيا ودونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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