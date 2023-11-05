الشرطة الألمانية تنهي احتجاز أب لابنته في مطار هامبورغ

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة أربع سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت، بعد توقيفه من دون أي مقاومة.

وقالت الشرطة، على منصة «إكس»، إن «عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته وأوقف من دون مقاومة»، مشيرةً إلى أن الطفلة «تبدو بخير». واستمرت العملية 18 ساعة.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من طائرة تابعة للخطوط التركية اقتحم الرجل، البالغ 35 عاماً، مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء أمس، بسيارته مطلقاً عيارات نارية، واحتجز ابنته البالغة أربع سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.

وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته في شأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها. وفي البداية، طلب هذا الأب، تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.

وقالت الشرطة، عبر حسابها على «إكس» سابقاً: «نعتقد راهناً أن بحوزته سلاحاً محشواً بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.

وتوقفت حركة الملاحة في مطار هامبورغ منذ مساء أمس.

واقتحم الرجل مدرج المطار، مساء أمس، بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

ومساء أمس، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها.

أما الرحلات التي كانت مقررة اليوم من حيث المبدأ فيبلغ عددها 286 وينبغي أن تنقل 34500 مسافر.

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