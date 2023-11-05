تجميد مؤقت لأمر يمنع ترامب من التداول في قضية «انتخابات 2020»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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جمّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، بشكل مؤقت، قراراً يمنع ترامب من التداول جزئياً في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.

وأصدرت القاضي، تانيا تشاتكان، أكتوبر الماضي، قراراً يمنع ترامب من التهجم علناً على المدعين العامين، وموظفي المحكمة، والشهود، قبل محاكمته في مارس المقبل بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.

وكان ترامب وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها «قاضٍ كارهة له».

فيما منعت تشاتكان ترامب من التهجم علناً على المدعي الخاص، وموظفي المحكمة، والشهود، إلا أنها لم تمنعه من التعليق على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو وزارة العدل، أو العاصمة.

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