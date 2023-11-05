أوكرانيا تقصف حوضاً لبناء السفن في القرم بـ 15 صاروخ كروز

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أعلنت أوكرانيا السبت أنّ قواتها قصفت حوضاً لبناء السفن في مدينة كيرتش على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وقال الجيش الأوكراني "مساء الرابع من نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربات ناجحة على البنى التحتية البحرية والموانئ في حوض زاليف لبناء السفن في منطقة كيرتش ".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إن سفينة تضررت جراء إطلاق أوكرانيا 15 صاروخ كروز على حوض للسفن في مدينة كيرتش السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا.

وكثفت كييف هجماتها على شبه الجزيرة في البحر الأسود منذ أطلقت هجومها المضاد ضد قوات موسكو هذا الصيف.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الذي عينته روسيا إن أوكرانيا أطلقت صواريخ على حوض بناء السفن في كيرتش، مؤكداً إسقاطها.

وأكد على مواقع التواصل الاجتماعي "عدم سقوط ضحايا"، موضحاً أن "بعض حطام الصواريخ سقط على أراضي أحد الأحواض الجافة".

وأُغلق جسر القرم القريب من كيرتش والمؤدي إلى البر الرئيسي الروسي لفترة وجيزة السبت لأسباب غير معلنة، وسبق أن استهدفته القوات الأوكرانية.

وتكثّفت الهجمات الأوكرانية والروسية في البحر الأسود ومحيطه منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، والذي كان يهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن المدنية المحمّلة بالحبوب.

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