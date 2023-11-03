البيت الأبيض: على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين اسرائيل وحماس

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت الولايات المتحدة "الجمعة" أن على حزب الله الا "يستغل" الحرب بين اسرائيل وحماس بعدما أعلن الامين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد اسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

هدّد حسن نصرالله "الجمعة" الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حرب كلامية".

واكد ان "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد او توسيع رقعة النزاع" المستمر بين اسرائيل وحركة حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الامن القومي "قد يتحول الامر إلى حرب بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".

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