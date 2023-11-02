قصف روسي على 100 بلدة في أوسع هجوم منذ 10 أشهر

المصدر: كييف - وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام الجاري، فيما راهن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على نجاح قواته بقتالها في المستقبل، لاسيّما في منطقة البحر الأسود.

وهاجمت روسيا، 9 مناطق في مقاطعة سومي شرقي أوكرانيا، وفق ما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية. وأوضحت أن الهجمات أحدثت أكثر من 130 انفجاراً، وفقاً لصحيفة «كييف إندبندنت». ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية، بحسب الصحيفة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: «خلال الساعات الـ24 الماضية، تم قصف 118 بلدة في عشر مناطق». وأضاف: «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام الجاري».

وأفاد مسؤولون، بأن مصفاة «كريمنشوك» لتكرير النفط، وسط أوكرانيا، تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة روسية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما تسبب حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت في أضرار بخطوط كهرباء السكك الحديدية في منطقة مجاورة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، إن روسيا استهدفت مصفاة النفط في أوكرانيا عدة مرات خلال الحرب. وتقول كييف إن المصفاة لم تكن تعمل، وإنه تم إخماد الحريق بسرعة.

ووفق مصادر رسمية أوكرانية، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك، تطلب إرسال أكثر من 100 عنصر إطفاء لمكافحة الحريق.

ويرى مراقبون، أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين، يخشون أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء، على غرار العام الماضي.

وصرح مسؤولون محليون، أن القصف الذي وقع ليلاً أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف، وآخر في منطقة خيرسون.

كما أدى هجوم بمسيرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة في نيكوبول جنوب البلاد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 18 من المسيرات الروسية الـ 20 التي أطلقت ليلاً، قبل بلوغها أهدافها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيرتيْن أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك، وكورسك، المتاخمين لأوكرانيا.

وصرح الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إحنات، للتلفزيون الوطني: «كانت منطقة بولتافا محور الهجوم، إذ إنها تعرضت للهجوم على عدة موجات».

وقال الحاكم، أندريه رايكوفيتش، إن خطوط الكهرباء للسكك الحديدية تضررت، بسبب سقوط الحطام في منطقة كيروفوهراد وسط البلاد، لكن سرعان ما أصلحت الأضرار.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا نفذت هجوماً آخر بالصواريخ على منطقتي بولتافا، وأوديسا، جنوبي أوكرانيا، لكن لم ترد تقارير فورية حول ما تم استهدافه.

رهان

في الأثناء، راهن الرئيس الأوكراني على نجاح قواته في قتالها في المستقبل، لاسيما في منطقة البحر الأسود. وقال زيلينسكي: «عندما بدأت الحرب، توقع الكثيرون في العالم أن أوكرانيا لن تصمد». وأضاف: «تعتبر الإنجازات الهائلة لشعبنا، ولجميع جنودنا، ببساطة أمراً مفروغاً منه». وتابع: «نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ، حتى لو لم تتم مناقشته كثيراً في الوقت الراهن».

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