بلينكن إلى سيئول لبحث تهديدات بيونغيانغ

المصدر: سيئول - وكالات

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أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيبحث مع نظيره بارك جين، في سيئول، الأسبوع المقبل، من خلال مناقشات موسعة، التحالف الثنائي بين سيئول وواشنطن، وقضايا كوريا الشمالية والأمن الاقتصادي والتكنولوجيات المتقدمة، فضلاً عن القضايا الإقليمية والعالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أنه من المقرر بدء زيارة بلينكن إلى سيئول الأسبوع المقبل وتستمر يومين، في أعقاب حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول السبع في طوكيو، مطلع الأسبوع.

وتعتبر زيارة بلينكن، الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي لكوريا الجنوبية، منذ عامين ونصف، وتأتي وسط تعاون أمني متزايد بين واشنطن وسيئول، مع تنامي المخاوف بشأن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

يذكر أن هذه أول رحلة لبلينكن إلى كوريا الجنوبية، منذ تشكيل حكومة يون سيوك-يول في مايو 2022، وكانت آخر زيارة له إلى سيئول في مارس 2021 لحضور اجتماع (2+2) بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين.

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