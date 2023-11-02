فرنسا تسعى إلى علاقات استراتيجية مع كازاخستان

المصدر: آستانا - وكالات

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل، إلى تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» مع كازاخستان، والتي تمثل القوة الاقتصادية الأولى في منطقة آسيا الوسطى، ويحاول تنويع شراكاته في سياق منافسة بين القوى الكبرى في الإقليم.

ووصل ماكرون إلى العاصمة آستانا، أمس، في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى، في زيارة تقوده أيضاً إلى أوزبكستان.

وأكد ماكرون «حيوية» العلاقة مع الجمهورية الغنية بالموارد الطبيعية، مشدداً على «ضرورة استكمال وتسريع» هذه العلاقات.

وقال: «لا أقلل من شأن الصعوبات الجيوسياسية، والضغوط التي قد تتعرضون لها»، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومسألة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت بات فيه النفوذ التقليدي لموسكو في آسيا الوسطى، موضع تنافس من طرف الصين خصوصاً، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وفق مراقبين.

وأضاف: «سنتمكن من إحراز تقدم في أمور دولية مهمة، وتسليط الضوء على التزامنا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مثل: وحدة الأراضي، والسيادة الوطنية».

وأشاد الرئيس الكازخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بالشراكة مع باريس، قائلاً: «فرنسا هي شريكنا الرئيس والموثوق في الاتحاد الأوروبي».

وقال توكاييف لماكرون: «يمكننا أن نعتبر زيارتكم تاريخية وبالغة الأهمية»، مذكراً إياه «بالأهمية الكبرى» لتطوير «ممر وسط بحر قزوين». ويرافق ماكرون وفد كبير من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، بينهم: الرؤساء والمديرون العامون لشركة الكهرباء «أو دي إف»، والمياه «سويز»، واليورانيوم «أورانا». وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى كازاخستان، منذ زيارة الرئيس الأسبق، فرنسوا هولاند عام 2014.

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