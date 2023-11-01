عواصف وفيضانات تضرب شمال إيطاليا

المصدر: روما - وكالات

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ضربت عواصف قوية شمال إيطاليا أمس، مما أدى لوقوع فيضانات في ميلانو، واضطرار فينيسيا لاستخدام حواجزها الدفاعية.

وقد فاض نهر سيفيسو على ضفتيه نتيجة لكميات المياه الكبيرة، وغمر منطقتي إيزولا ونيجواردا شمال وسط مدينة ميلانو. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأشخاص والمياه حتى الركب في الشوارع أمس، كما غمرت المياه محطات السكك الحديدية والشوارع بأكملها.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت السلطات في منطقة لومباردي إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، بالإضافة إلى هبوب العواصف والعواصف الرعدية خلال الأيام المقبلة.

وقد تعامل قطاع الإطفاء بالفعل مع الكثير من الحوادث منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث نفذت أكثر من 170 عملية في لومباردي.

وقام قطاع الطوارئ باتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير العواصف. ففي بحيرة كوكو، التي تحظى بشعبية بين السائحين، وغمرتها الفيضانات أيضاً نتيجة للأمطار الغزيرة، تم وضع حواجز محمولة لوقف المياه من التدفق إلى المناطق السكنية.

وقد غمرت المياه ميدان سان مارك الشهير عندما بلغ مستوى المياه أعلى بواقع 80 سنتيمتراً عن المستوى الطبيعي.

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