معارك ضارية.. إسرائيل تبدأ هجوماً برياً شاملاً على غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت هجومها البري على قطاع غزة.

وقال أدرعي إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمراً، الثلاثاء، تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواتهِ هاجمت نحو 300 هدف خلال اليوم الأخير من عمليتها العسكرية في قطاع غزة، من بينها محاور لمواقع مضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ، وممرات أنفاق ومجمعات عسكرية لحركة حماس.

ودفعت الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الأوضاع في غزة القوى الكبرى الأسبوع الماضي إلى دعوة إسرائيل للسماح "بهدنة إنسانية" لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن.

ورفضت إسرائيل هذه الدعوات قائلة إن أي هدوء في القتال سيفيد حماس، في أول انقسام علني بين إسرائيل وحلفائها منذ 7 من أكتوبر.

لاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض "معارك ضارية" مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع عملياته البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إن قواته "تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة" متحدثاً عن مقتل "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكاً مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة"، ويستهدفون "آليتين" ما أدى الى "اشتعال النيران فيهما"، و"يُجهِزون على قوة بعد دخولها مبنى" في بيت حانون بشمال القطاع.

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