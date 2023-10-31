دعوات دولية إلى «هدنة إنسانية» في غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت عواصم وجهات دولية، إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية. وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمس، إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للقتال في غزة، ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال كليفرلي، إن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات. وأضاف: «نعمل بشكل مكثف مع مصر وإسرائيل وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها».

ومع ذلك لم يدعُ إلى وقفٍ كامل لإطلاق النار. وكررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الدعوة لهدنة إنسانية في غزة. وقالت، في خطاب أمام النادي الاقتصادي الكندي بتورونتو: «400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس، لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شدد أول من أمس، على ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية فورية في غزة، والحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وذلك خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي، جو بايدن. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن الرئيسين اتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فوراً لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

ووفقاً للناطق، أكد السيسي لنظيره الأمريكي، رفض مصر سياسات العقاب الجماعي، وأنها لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية. وأشار فهمي إلى أن بايدن أكد «رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم».

حماية المدنيين

ودعت جنوب أفريقيا أمس، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة من مزيد من القصف وسط تصعيد إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، في بيان: «تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».

وقال البيان، إن 25 فرداً من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرغ قتلوا في غارة جوية إسرائيلية أمس، في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق. وأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، نداء شخصياً لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن الحرب «لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار».

وكتب تيدروس على موقع «اكس»: «نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام... عندما كنت طفلاً محاصراً في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها».

وكتب «أتعاطف بشدة مع العالقين حالياً في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي».

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