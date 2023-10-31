محاولة يونانية لتوصيل مساعدات غزة من البحر

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أمس، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأمريكيين وفي الأمم المتحدة، إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة عن طريق البحر.

وقال ماريناكيس، إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.

وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل سمحت لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بدخول البلاد «بناء على طلب دول أخرى للتعجيل بمغادرة الرعايا الأجانب لغزة». في الأثناء، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في القاهرة أن «منع وصول المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل «جريمة»، بعد زيارته معبر رفح حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وصرح خان للصحافة: «يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء». وقال: «في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأفواه الجائعة وجروحهم».

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