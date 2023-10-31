إعصار أوتيس يخلّف 48 قتيلاً و36 مفقوداً في المكسيك

المصدر: أكابولكو ـ وكالات

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أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلاً و36 مفقوداً.

وقالت إيفلين سالغادو، حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا «تقييم أولي».

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وجود 39 قتيلاً معظمهم قضوا غرقاً.

وكان إحصاء الضحايا بطيئاً بعد أن أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي تمت استعادتها تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت سالغادو أيضاً على موقع إكس («تويتر سابقا») «إننا نحرز تقدماً في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية».

وقال لوبيز أوبرادور «علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة».

وأصيبت 80 % من الفنادق بأضرار في هذه المنطقة التي تعتمد أساساً على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

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