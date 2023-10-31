31 أكتوبر.. حدث وتاريخ 1917 وقوع مدينة بئر السبع في فلسطين بيد قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. 1961 نقل جثمان جوزيف ستالين من «مقبرة لينين» في الميدان الأحمر وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم. 1984 اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي وكانت ثاني امرأة تشغل منصب رئاسة الوزارة في العالم. 2003 رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يتخلى عن منصبه بعد 22 عاماً في الحكم. صورة التاريخ: 31 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App