حرب المسيّرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت روسيا تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، فيما تصاعدت حرب المسيّرات بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جندياً في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشادت كييف بمؤتمر مالطا لإنهاء الحرب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جندياً وناقلة جند مدرعة ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أصابت أيضاً القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من مستوطنتي أوغليدار وفوديانيوي بدونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جندياً في منطقة خيرسون خلال الساعات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة «الجنوب» القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق «هيمارس» جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وقال أستافيف «في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة «الجنوب» القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية. وألحقت النيران أضراراً بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا».

وقال أستافيف: «في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً، ومدفع هاوتزر من طراز «إم 119» عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق «هيمارس»، بالإضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي».

وأضاف رئيس المركز الإعلامي أن المجموعة دمرت أيضاً 14 طائرة مسيّرة معادية، فضلاً عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز «هيمارس» في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام 36 طائرة مسيرة، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم ليل السبت الأحد.

من جانبها، أعلنت القوات الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات مسيرة روسية أمس. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» أمس.

وكان قد تم تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة خميلنيتسكي قرب رومانيا خلال إنذار بحدوث هجمة جوية ليل الأحد.

وعبر مسؤولون أوكرانيون عن مخاوف من استهدافات روسية لمنشآت الطاقة مع بدء فصل الشتاء، مثلما حصل شتاء العام الماضي.

محادثات مالطا

إلى ذلك، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بممثلي أكثر من 60 دولة اجتمعوا في مالطا أول من أمس، دلالة على الوحدة التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وبدأت في مالطا،أول من أمس ، محادثات سلام بدعم أوكراني تستمر ليومين حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا بمشاركة ممثلين من عدة دول، لكن موسكو رفضت الجولة الثالثة من تلك المحادثات.

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