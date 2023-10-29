ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المنجم في كازاخستان إلى 42 قتيلاً

المصدر: ا ف ب

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أعلنت سلطات كازاخستان الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي حصل أمس السبت في موقع لشركة "أرسيلور ميتال" في البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل، مما يجعله الحادث الذي تسبب بسقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة حالات الطوارئ "حتى الساعة 15,00 (09,00 ت غ) عثر على جثث 42 من عمال المنجم"، موضحة أن عمليات "البحث عن أربعة عمال مستمرة".

لكنها حذرت من أن فرص العثور عليهم أحياء ضئيلة جدا.

وكانت سلطات كازاخستان أعلنت السبت عن هذا الحادث وجاء بعد شهرين فقط على مقتل خمسة عمال مناجم في موقع مملوك للشركة نفسها.

ويعد الحادث أسوأ كارثة في البلاد منذ سنوات ودفع السلطات إلى تأميم الشركة المحلية التابعة للمجموعة العملاقة.

و"لأرسليلور ميتال" التي يرأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، سجل من الكوارث في كازاخستان. وهي تتهم باستمرار بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.

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