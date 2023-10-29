إسرائيل تعيد تقييم علاقاتها بتركيا بعد تصريحات أردوغان

المصدر: أنقرة، تل أبيب - وكالات

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أعلنت إسرائيل، أمس، استدعاء دبلوماسييها من تركيا بسبب «التصريحات متزايدة القسوة» الصادرة عن أنقرة، وبخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنقرة تلقوا أوامر بالانسحاب لإعادة تقييم العلاقات مع تركيا.

وكان أردوغان خاطب تجمعاً مؤيداً للفلسطينيين، اجتذب مئات الآلاف من المشاركين في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول، بأن حكومته تستعد لإعلان أن إسرائيل «مجرم حرب» على خلفية الحرب على غزة. وفي خطاب ناري ألقاه في التظاهرة، وجّه الرئيس التركي انتقادات حادة للقوى الغربية. وتابع «الكل يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن تخطو خطوة واحدة من دونهم»، مندّداً بعدم دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار. وقال «بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة؟». وشهدت معظم الولايات التركية، تظاهرات احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

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