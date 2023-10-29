غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل صقلية

المصدر: روما - د.ب.أ

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انقلب زورق على متنه مهاجرون، قبالة سواحل صقلية، أمس، وانجرفت جثث خمسة غرقى في وقت لاحق إلى الشاطئ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن إدارة خفر السواحل الإيطالي. ولا يزال البحث عن المفقودين جارياً، بمشاركة قوات خفر السواحل، والشرطة، في محاولة للعثور على ناجين.

وكان الزورق المنكوب في السابق زورق صيد قديماً غير صالح للإبحار، وانقلب على بعد أمتار قليلة قبالة سواحل بلدة مارينيلا دي سيلينونتي في صقلية، ما أدى إلى سقوط من كانوا على متنه في الماء، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

ولم يعرف بعد سبب غرق الزورق. وبحسب ما تردد غادر الزورق من تونس إلى إيطاليا منتصف الأسبوع. فيما لم يتضح بعد، عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه، وما إذا كان أي شخص وصل إلى الشاطئ دون أن يصاب بأذى.

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