أوكرانيا تبحث إنهاء الحرب مع روسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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نظمت أوكرانيا، أمس، اجتماعاً في مالطا، حضره مستشارون للأمن القومي من نحو 65 دولة في مالطا؛ لبحث صيغة السلام الخاصة بها لإنهاء الحرب مع روسيا، فيما أعلنت الأخيرة أن جيشها ضرب برج القيادة والسيطرة، التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد، فضلاً عن إسقاط طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

في التفاصيل، يأتي «اجتماع مالطا» في أعقاب اجتماعين على نطاق أصغر، في العام الجاري، في جدة، وكوبنهاغن، من دون مشاركة من روسيا.

10 نقاط

تتضمن «خطة السلام»، المكونة من 10 نقاط، اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وحماية إمدادات الغذاء والطاقة، والسلامة النووية، والإفراج عن جميع الأسرى.

ووفق مسؤولين، عقد الاجتماع في قاعة احتفالات بأحد فنادق مالطا، خلف أبواب مغلقة، بيد أنهم أعربوا عن آمالهم أن يفضي إلى اتفاق على عقد «قمة سلام عالمية» في وقت لاحق من العام الجاري. بينما لم يتم إصدار قائمة رسمية بأسماء المشاركين، ولكن المسؤولين، بحسب ما نقلت «رويترز» عنهم، قالوا إنهم يضمون ممثلين عن دول من أوروبا، وأمريكا الجنوبية، ودول عربية، وأفريقية، وآسيوية.

دعم

وصرح وزير خارجية مالطا، إيان بورج، أن بلاده ستواصل إظهار دعمها للجهود الرامية إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا. وقال للمشاركين في الاجتماع: «على الرغم من كوننا دولة محايدة، (...) نظل في طليعة (الدول في) إدانة (الحرب)».

وانتقدت موسكو، الأسبوع الماضي، عزم مالطا استضافة الاجتماع، ووصفته بأنه حدث مناهض لروسيا، ستكون له نتائج عكسية. وبحسب مراقبين، ستساعد محادثات «اجتماع مالطا» على قياس قدرة أوكرانيا والغرب على حشد الدعم المستمر والأوسع، وخاصة في جنوبي العالم، فيما تهيمن حرب غزة وإسرائيل على عناوين الأخبار، ما يحول من دون التركيز على كييف.

في الأثناء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد. وأفادت في بيان: «في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية للقصف».

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات «سو25» و«ميغ29»، تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون، وتيرنوفكا، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من «اللواء الميكانيكي 63» للقوات المسلحة الأوكرانية، و«الفوج 15» من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وغريغوروفكا في دونيتسك.

إضافة إلى ذلك، أصيبت القوة البشرية والمعدات التابعة «للواء الميكانيكي 67»، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك، وغابات سيريبريانسكي.

في اتجاه جنوبي دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات «فوستوك»، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على تجمعات القوات البشرية التابعة «للواء الميكانيكي 72» للقوات المسلحة الأوكرانية، و«لواء الدفاع الإقليمي 118»، في مناطق فوديانوي، وستارومايورسكوي، في دونيتسك. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر أوكرانيا نحو 120 عسكرياً و3 مركبات.

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