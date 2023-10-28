إيلون ماسك يعد بتوصيل الإنترنت الفضائي إلى المؤسسات الدولية الموثوقة المتواجدة في غزة

المصدر: دبي - البيان

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رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ومجموعة ستار لينك للإنترنت بالأقمار الصناعية، على مطالب الناس بتوصيل الإنترنت الفضائي لقطاع غزة، مؤكداً أن شركته ستدعم الاتصال الفضائي للمنظمات الدولية المعترف بها والموثوق فيها في غزة.

وفي تدوينته رداً على المدونة ألكساندريا كورتيز، بإن قطع وسائل الاتصالات والإنترنت على غزة أمر في منتهى الخطورة ويهدد بمأساة إنسانية تحدث في القطاع، قال ماسك: «ندعم الأمم المتحدة، وستار لينك ستدعم المؤسسات الدولية المعترف بها وسيصل لهم الإنترنت في غزة».

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