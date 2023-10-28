كازاخستان.. 16 قتيلاً في انفجار بمنجم

المصدر: د ب ا

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أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" في كازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراجاندا إلى 16 شخصاً، مشيراً إلى استمرار البحث عن 31 آخرين.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم السبت، عن وسائل إعلام محلية قولها إن 11 شخصاً قتلوا وتم نقل 18 آخرين إلى المستشفيات.

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصاً كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقاً لمعلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

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