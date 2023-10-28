أول تعليق من إسرائيل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة

المصدر: أ ف ب

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وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".

وقال جلعاد اردان "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.

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