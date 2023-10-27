على بعد 10 أقدام ..أمريكا تتهم مقاتلة صينية بالاقتراب بصورة «غير آمنة» من قاذفة قنابل

المصدر: أ ب

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قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت على مسافة 10 أقدام من قاذفة أمريكية من طراز بي -52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، ما كاد أن يؤدي إلى وقوع حادث، ويسلط الضوء على احتمال وقوع حادث مؤسف في ظل تنافس البلدين على النفوذ في المنطقة.

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان صدر في وقت متأخر الخميس: في الاعتراض الليلي، اقتربت مقاتلة ذات محركين من طراز شينيانغ -11 من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة بي -52 وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، مما عرض كلتا الطائرتين لخطر حدوث تصادم".

قال الجيش: "نحن قلقون من أن هذا الطيار لم يكن على علم بمدى اقترابه من التسبب في الاصطدام".

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، ولكن في حادثة مماثلة في مايو، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

كانت الصين حازمة بشكل متزايد في تعزيز مطالباتها بشأن معظم بحر الصين الجنوبي باعتبارها مياهها الإقليمية، وهو الموقف الذي رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى تستخدم المساحة الشاسعة من المحيط للشحن.

أدت مطالبات الصين إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم. اصطدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وسفينة مرافقة الأسبوع الماضي بسفينة خفر سواحل فلبينية وزورق إمداد عسكري قبالة منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في الممر المائي.

في أعقاب هذا الحادث، جدد الرئيس جو بايدن تحذيره بأن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بالدفاع عن الفلبين، أقدم حليف لها في آسيا، إذا تعرضت القوات أو الطائرات أو السفن الفلبينية لهجوم مسلح. تحدث بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل في نزاعات بكين مع مانيلا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي في بكين، إن "الالتزام الدفاعي الأمريكي تجاه الفلبين يجب ألا يقوض سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، ولا ينبغي أن يدعم المطالبات غير القانونية للفلبين".

تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام مناورات بحرية في بحر الصين الجنوبي، كما تحلق الطائرات بانتظام فوق المنطقة للتأكيد على أن المياه والمجال الجوي دوليان.

قال الجيش الأمريكي إن الطائرة بي -52 كانت "تقوم بشكل قانوني بعمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" عندما اعترضتها الطائرة جيه - 11 يوم الثلاثاء.

تعد عمليات الاعتراض شائعة، حيث تقول الولايات المتحدة إن هناك أكثر من 180 حادثًا من هذا القبيل منذ خريف عام 2021.

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