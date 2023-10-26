الصين ترسل أصغر طاقم رواد سنا على الإطلاق إلى محطتها الفضائية

المصدر: رويترز

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أرسلت الصين أصغر طاقم من رواد الفضاء سنا على الإطلاق إلى محطتها الفضائية تيانجونج (القصر السماوي) اليوم الخميس، مما يمهد الطريق أمام جيل جديد من رواد الفضاء الصينيين لتعزيز طموحات البلاد في مجال الفضاء في المستقبل.

انطلقت المركبة الفضائية شنتشو-17 والرواد الثلاثة على متن صاروخ من طراز لونج مارش-2إف من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

ويقود المهمة التي تستمر ستة أشهر الطيار السابق بالقوات الجوية تانغ هونغ (48 عاما)‭ ‬الذي شارك في أول مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء عام 2021.

ويرافقه اثنان من رواد الفضاء الأصغر سنا هما تانغ شينغ جي (33 عاما) وجيانغ شين لين (35 عاما) وكلاهما يسافر إلى الفضاء للمرة الأولى. وكانا قد انضما إلى الدفعة الثالثة من رواد الفضاء الصينيين في سبتمبر 2020.

وسيحل رواد الفضاء محل طاقم شنتشو-16 الذي وصل إلى المحطة في نهاية مايو .

وتمثل شنتشو-17 المهمة المأهولة الثانية عشرة للصين منذ مهمة الفضاء المنفردة التي قام بها يانغ ليوي في أكتوبر 2003 وهو أول مواطن صيني يصعد إلى الفضاء.

أصبحت تيانجونج رمزا للطموحات الفضائية الصينية بعد استبعاد البلاد من برنامج محطة الفضاء الدولية لعقود. ويحظر القانون الأمريكي التعاون المباشر أو غير المباشر بين الصين وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن رواد الفضاء سيجرون تجارب علمية مختلفة خلال إقامتهم. ومن المقرر أيضا إرسال مهام لصيانة المحطة الفضائية التي تضررت بسبب حطام فضائي.

وتأمل الصين في إنزال مسبار غير مأهول على سطح القمر في الربيع المقبل. وترغب الصين في إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول 2030.

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