شرطة لندن تقيل إثنين من أفرداها بسبب توقيف وتفتيش نجمين رياضيين سودا

المصدر: أ ب

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أقيل اثنان من أفراد شرطة العاصمة في لندن، الأربعاء، بعد توصل لجنة تأديب إلى ارتكابهما مخالفات جسيمة خلال توقيف وتفتيش اثنين من الرياضيين السود.

شكت بيانكا ويليامز وريكاردو دوس سانتوس، والاثنان عداءان محترفان، لمنظمة مراقبة للشرطة من أنهما تعرضا للتمييز على أساس العرق على يد مجموعة من أفراد الشرطة يوم 4 يوليو 2020.

كان الاثنان عائدين بسيارة إلى المنزل في لندن مع ابنهما البالغ آنذاك من العمر ثلاثة أشهر عندما تتبعت الشرطة سيارتهما وأوقفتهما أمام المنزل. وقيد الاثنان وتم تفتيشهما للاشتباه في حيازتهما المخدرات والأسلحة، لكن لم يعثر على شيء.

استمعت اللجنة لأفراد الشرطة الذين قالوا إنهم تتبعوا سيارة الرياضيين بسبب قيادة دوس سانتوس "المثيرة للريبة والسيئة"، كما أنهم كانوا يقومون بعملهم عندما أوقفوا الاثنين وقاموا بتفتيشهما.

لكن اللجنة خلصت إلى أن اثنين من أفراد الشرطة وهما جوناثان كلافام وسام فرانكس كذبا بشأن انبعاث رائحة القنب من السيارة خلال التفتيش.

وقالت رئيسة اللجنة تشيو ين جونز إن سلوكهما انتهك معايير الأداء المهني بالنسبة للأمانة والنزاهة، وفصل الشرطيان دون إشعار. وبرأت اللجنة ثلاثة أفراد آخرين من انتهاك المعايير.

ولم تتمالك نجمة ألعاب القوى البريطانية، بيانكا ويليامز، نفسها لتنهمر دموعها، وهي تشاهد لقطات فيديو التي وثقت اعتقالها مع شريكها سانتوس.

وكانت ويليامز تتحدث أثناء جلسة استماع بشأن سوء سلوك الشرطة خلال اعتقالها مع شريكها، العداء البرتغالي الدولي، ريكاردو دوس سانتوس.

وأظهرت لقطات فيديو جرى عرضها في جلسة استماع، أن الشرطة أوقفت سيارة الاثنين بينما كانا في طريقمها إلى منزلهما في غرب لندن، خلال أحد أيام شهر يوليو من عام 2020.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد قيدت الشرطة أيادي بيكانا وريكاردو، قبل أن يباشر العناصر بتفتيش السيارة بحثا عن مخدرات وأسحلة، دون أن يتمكنوا من العثور على شيء.

وخلال عملية الاعتقال والتفتيش، كانت الرضيعة جالسة في المقعد الخلفي للسيارة.

وبكت ويليامز (29 عاما)، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق التتابع "4 × 100 متر" في بطولة أوروبا وألعاب الكومنولث عام 2018، أثناء مشاهدتها اللقطات في جلسة الاستماع.

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