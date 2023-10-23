وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم طرح حزمة تشريعيات لترحيل اللاجئين المرفوضين

المصدر: د ب أ

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تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز فعالية عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى موطنهم.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "سأقدم لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء حزمتنا التشريعية الشاملة من أجل إسراع وزيادة عمليات الإعادة"، مضيفة أنه يجب على أي شخص لا يحق له البقاء مغادرة ألمانيا.

وقالت: "هذا ضروري حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم رعاية جيدة للأشخاص الذين وجدوا الحماية من الحرب والإرهاب لدينا"، مشيرة إلى أن ألمانيا توفر الحماية لـ 1ر1 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا وحدها.

وأكدت فيزر أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة".

وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرين أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.

وذكرت فيزر أنها طرحت هذه الخطط بالفعل الأسبوع قبل الماضي، وقالت: "بالتأكيد أننا في الوقت نفسه سنواصل التفاوض بصورة مكثفة للغاية على اتفاقيات مع بلدان المنشأ حتى تستعيد مواطنيها فعليا".

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