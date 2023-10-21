وفاة شخصين بسبب عاصفة "بابيت" التي ضربت اسكتلندا والدول الاسكندنافية

المصدر: د ب أ

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توفي شخصان، بعد فيضانات شديدة وأمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة "بابيت"، التي ضربت بحر الشمال وتسببت في إخلاء مئات المنازل، بينما انقطعت الكهرباء عن الآلاف، بمختلف أنحاء اسكتلندا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، إن أجزاءً من شرق اسكتلندا تستعد لتحذير آخر باللون الأحمر من الطقس اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/ السبت ، حيث أدى هطول استثنائي للأمطار إلى فيضانات شديدة وأضرار في المباني وظروف جوية خطيرة لقيادة المركبات.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قولها ، إن قوة شرطة اسكتلندا هي التي أبلغت عن الوفيات .

وحذر مكتب هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة المجتمعات المحلية من احتمال انقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى مثل الغاز والمياه وخدمات الهاتف المحمول ، "ربما لعدة أيام".

وبذلت السلطات المسؤولة جهود لإقناع سكان منطقة "بريشين"، في منطقة "أنجوس" في شرق اسكتلندا، بإخلاء 400 منزل، حيث توجه خفر السواحل وأطقم الإطفاء من منزل إلى منزل، بعد أن رفض بعض الأشخاص المغادرة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 250 ملليمترا (8ر9 بوصة) في المنطقة ، التي كانت تحت تحذير أحمر صباح اليوم الجمعة ، بالقرب من مدينتي بيرث ودندي.

وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية تحذيرا بأن مستويات مياه الأنهار، ربما تصل إلى أعلى من المستويات الطبيعية بواقع خمسة أمتار وهو أمر غير مسبوق، وتم توسيع نطاق التحذيرات من الفيضانات العارمة، لنهر "ايسك"، بما في ذلك "ابردينشاير".

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