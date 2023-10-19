أمريكا تصدر تحذيراً أمنياً لرعاياها في أنحاء العالم وتطالبهم بتوخي الحذر

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، "تحذيراً أمنيا ًعالمياً" لرعايا الولايات المتحدة في الخارج، طالبتهم فيه بتوخي الحذر، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف.

ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقصفت إسرائيل قطاع غزة بعد ذلك بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.

وكانت سفارة الولايات المتحدة قد حثت رعاياهما، الخميس، على مغادرة لبنان "طالما الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأمركية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان "تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة"، وفقا لفرانس برس.

وأوصت السفارة الراغبين في البقاء بـ"إعداد خطط استعداد لحالات الطوارئ".

كما أكدت السفارة الأمريكية في إسرائيل قبل أيام، أن الولايات المتحدة ستجلي رعاياها في إسرائيل إلى قبرص، بحرا، في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل "مواطنين أمريكيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة" من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

اقرأ أيضاً:

مقتل أول سيدة تشغل عضوية المكتب السياسي لحماس مع تواصل غارات إسرائيل

استقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل

إسرائيل ومعضلة النهاية.. لا مؤشرات على خطة لما بعد الحرب في غزة

روسيا تقدم 27 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدنيين في قطاع غزة

سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقاً من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى

السيسي وبايدن يتفقان على تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات إلى غزة

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية

أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية

الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز