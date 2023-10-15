زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال غربي أفغانستان

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان مجددا صباح اليوم الأحد، نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية الاسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 2400 شخص.

وقالت مصادر طبية إنه حتى الآن لقى شخصان حتفهما وأصيب 154 آخرون، وجرى نقلهم لمستشفى في الإقليم.

وقال مسؤول محلي إنه من المتوقع تغير حصيلة القتلى والمصابين، حيث أن المستشفيات تنتظر استقبال المزيد من الضحايا من المناطق النائية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن قوة أحدث زلزال بلغت 3ر6 درجة على مقياس ريختر. وقد وقع الزلزال الساعة (0336 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدينة هيرات بغرب البلاد، وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع في السابع من أكتوبر الجاري، على عمق نحو 3ر6 كيلومتر .

وقال أحد سكان إقليم هيرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " المواطنون يقضون الليالي الباردة داخل خيم"، مضيفا" أغلبية المواطنين يشعرون بالفزع. هم يفكرون بحياتهم".

وكانت سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها ما بين 6ر4 و 3ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضربت نفس المنطقة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، وتدمير ما لا يقل عن 20 قرية، وفقا لأحدث بيانات الحكومة التي تترأسها طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90% من الذين لقوا حتفهم في الزلازل المدمرة كانوا من النساء والأطفال. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن أكثر من 19 ألف شخص تضرروا .



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