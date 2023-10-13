بيونغ يانغ تكشف الحقيقة .. هل استخدمت حماس أسلحة كورية شمالية ضد إسرائيل؟

المصدر: رويترز

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نفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة استخدام حركة (حماس) لأسلحتها في الهجوم على إسرائيل قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية هو محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

وقال خبراء عسكريون هذا الأسبوع إن صورا من الصراع أظهرت أن مقاتلي حماس ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية (آر.بي.جي) من طراز إف-7.

وأكد بروس بيكتول الأستاذ في جامعة أنجلو في تكساس، والذي أجرى بحثا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إنه كانت هناك تقارير عن استخدام حماس لهذا النوع من القذائف على مدى سنوات.

وتابع "قد تكون هذه إمدادات جديدة أو من شحنات سابقة تعود لعام 2009" مضيفا أن من المحتمل أن تكون الأسلحة قد سلكت طريقا غير مباشر إلى حماس من كوريا الشمالية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية ما قيل عن استخدام أسلحتها في الهجمات بأنها "شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت "إنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة (للولايات المتحدة) على دولة ثالثة وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر".

وفقا للباحثين الأوروبيين جوست أوليمانز وستيجن ميتزر، يمكن تمييز قذائف إف-7 بسهولة عن قذائف آر.بي.جي المماثلة من خلال الشريط الأحمر حول الرأس الحربي.

وتظهر هذه الأشرطة الحمراء في الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

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